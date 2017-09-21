"Атлетико" может арендовать Диего Косту с обязательством выкупа

Нападающий лондонского "Челси" Диего Коста близок к возвращению в "Атлетико", сообщает Goal.com.

По информации ресурса, "матрасники" арендуют 28-летнего футболиста с обязательством выкупа летом 2018 года за 40 миллионов евро.

Скорее всего, Коста присоединится к "Атлетико" в январе, когда закончится трансферный запрет для мадридского клуба.

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