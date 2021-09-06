"Атлетико" может бесплатно выкупить Гризманна

1 Теги атлетико мадридбарселонаантуан гризманн

"Атлетико" может бесплатно выкупить ГризманнаФото: инстаграм Гризманна/Автор неизвестен

Издание Marca обнародовало детали соглашения между "Атлетико" и "Барселоной" по переходу Антуана Гризманна.

По информации источника, арендное соглашение рассчитано на один сезон с возможностью продления на еще один год. За аренду "Атлетико" не платит "Барсе" ничего.

В том случае, если французский форвард сыграет как минимум 50% матчей в составе "матрасников" в сезоне-2022/23, то мадридский клуб должен будет выкупить его за 40 миллионов евро. Это максимальная сумма, которую сине-гранатовые могут получить от "Атлетико" за Гризманна, в нее входят все бонусы, которые были прописаны в соглашении между клубами.

В том же случае, если Антуан сыграет менее 50% матчей за "Атлетико" в сезоне 2022/23, то перейдет в мадридский клуб совершенно бесплатно.

Напомним, что ради возвращения в "Атлетико" Гризманн согласился на понижение зарплаты в размере 40%.

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Комментарии

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Превосходно!Атлетико развёл Барсу на 120 миллионов!Хотя,кто этого ещё не делал?Кажется,отметились все!И под чутким присмотром бесталанного пешехода и его ставленников в совете директоров!Вискас Эль Барса!

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