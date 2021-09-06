"Атлетико" может бесплатно выкупить Гризманна
Фото: инстаграм Гризманна/Автор неизвестен
Издание Marca обнародовало детали соглашения между "Атлетико" и "Барселоной" по переходу Антуана Гризманна.
По информации источника, арендное соглашение рассчитано на один сезон с возможностью продления на еще один год. За аренду "Атлетико" не платит "Барсе" ничего.
В том случае, если французский форвард сыграет как минимум 50% матчей в составе "матрасников" в сезоне-2022/23, то мадридский клуб должен будет выкупить его за 40 миллионов евро. Это максимальная сумма, которую сине-гранатовые могут получить от "Атлетико" за Гризманна, в нее входят все бонусы, которые были прописаны в соглашении между клубами.
В том же случае, если Антуан сыграет менее 50% матчей за "Атлетико" в сезоне 2022/23, то перейдет в мадридский клуб совершенно бесплатно.
Напомним, что ради возвращения в "Атлетико" Гризманн согласился на понижение зарплаты в размере 40%.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14