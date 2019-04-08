"Атлетико" может избавиться от Диего Косты

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"Атлетико" может избавиться от Диего Косты

Мадридский "Атлетико" рассматривает вариант с продажей форварда Диего Косты во время летнего трансферного окна, сообщает AS.

По сведениям издания, руководство "матранисков" разочаровано поведением футболиста, который подвёл команду в важнейшем матче против "Барселоны", получив удаление за оскорбления в адрес арбитра.

Кроме того, игровые показатели 30-летнего нападающего в последнее время оставляют желать лучшего. В текущем сезоне он забил всего 5 голов в 21 матче.

Ранее интерес к Косте проявляли китайские клубы. Его стоимость оценивается в 40 миллионов евро.

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