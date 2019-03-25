"Атлетико" может избавиться от Лемара

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"Атлетико" может избавиться от Лемара

Вингер "Атлетико" Тома Лемар может сменить клуб во время летнего трансферного окна, сообщает Marca.

По сведениям издания, "матрасники" рассматривают вариант с продажей 23-летнего француза, который не сумел заиграть на "Ванда Метрополитано".

Футболисту оказалось трудно приспособиться к стилю Диего Симеоне, поэтому он не играет важную роль в команде, несмотря на заплаченные за него 70 миллионов евро.

В текущем сезоне Лемар провёл 36 матчей в составе "Атлетико", забил 2 гола и сделал 4 ассиста.

Контракт игрока с мадридским клубом рассчитан до 2023 года, а его стоимость оценивается в 50 миллионов евро.

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