"Атлетико" может избавиться от Лемара
Вингер "Атлетико" Тома Лемар может сменить клуб во время летнего трансферного окна, сообщает Marca.
По сведениям издания, "матрасники" рассматривают вариант с продажей 23-летнего француза, который не сумел заиграть на "Ванда Метрополитано".
Футболисту оказалось трудно приспособиться к стилю Диего Симеоне, поэтому он не играет важную роль в команде, несмотря на заплаченные за него 70 миллионов евро.
В текущем сезоне Лемар провёл 36 матчей в составе "Атлетико", забил 2 гола и сделал 4 ассиста.
Контракт игрока с мадридским клубом рассчитан до 2023 года, а его стоимость оценивается в 50 миллионов евро.
Не пропустите: "Атлетико" намерен отклонять предложения топ-клубов по Томасу Партею. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Защитник сборной России мечтает играть за "Реал" или "Барселону"
-
Будущие английские звёзды из 2013 года. Сбылись ли предсказания?
-
Фанаты "Спартака" провели акцию против Глушакова
-
Уголовное дело в отношении Кокорина и Мамаева направлено в суд
-
"Барселона" готова включить своего новичка в сделку по де Лигту
Лента новостей
-
Моуринью: "Зидан за короткое время сделал то, чего еще никто не мог"
-
Чалов: "Казахстан удобный для России соперник"
-
Годин стал первым в истории сборной Уругвая по числу матчей
-
Роналду попросил "Ювентус" задуматься о покупке Варана у "Реала"
-
Азмун помогал пострадавшим от наводнения в Иране
-
Ещенко тренируется в общей группе "Спартака"
-
"Милан" намерен выкупить у "Челси" Бакайоко
-
Аллегри даст отдохнуть лидерам "Ювентуса" перед Лигой чемпионов
-
"Атлетико" может избавиться от Лемара
-
Ананидзе: "Не считаю себе героем"
-
Защитник сборной России мечтает играть за "Реал" или "Барселону"
-
"Локомотив" едва не проиграл "Уфе" в товарищеском матче
-
Хавбек сборной Норвегии: "Рамос - приятный защитник"
-
"Монако" и "Бенфика" поборются за защитника "Интера"
-
Адвокат Мамаева прокомментировал передачу уголовного дела в суд
-
Будущие английские звёзды из 2013 года. Сбылись ли предсказания?
-
Эмери рассчитывает летом купить трёх футболистов
-
Фанаты "Спартака" провели акцию против Глушакова
-
Экс-хавбека "Ливерпуля" Макаллистера избили возле ресторана
-
Вратарь "Ювентуса" Перин получил травму из-за бутылки с водой
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|28
|66
|2
|Атлетико Мадрид
|28
|56
|3
|Реал Мадрид
|28
|54
|4
|Хетафе
|28
|46
|5
|Алавес
|28
|44
|6
|Севилья
|28
|43
|7
|Валенсия
|28
|40
|8
|Бетис
|28
|39
|9
|Атлетик Бильбао
|28
|37
|10
|Реал Сосьедад
|28
|36
|11
|Эйбар
|28
|35
|12
|Жирона
|28
|34
|13
|Эспаньол
|28
|34
|14
|Леганес
|28
|33
|15
|Леванте
|28
|31
|16
|Реал Вальядолид
|28
|29
|17
|Вильярреал
|28
|29
|18
|Сельта Виго
|28
|25
|19
|Райо Вальекано
|28
|23
|20
|Уэска
|28
|22