"Атлетико" может купить Азара-среднего

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"Атлетико" может купить Азара-среднего

Фото: инстаграм Торгана Азара/Автор неизвестен

Мадридский "Атлетико" проявляет интерес к бельгийскому полузащитнику дортмундской "Боруссии" Торгану Азару, сообщает Get French Football News.

По сведениям источника, испанский клуб рассматривает вариант с приобретенем футболиста в летнее трансферное окно. Торган является младшим братом нападающего "Реала" Эдена Азара, а также более старшим братом полузащитника "Моленбека" Килиана Азара.

В нынешнем сезоне 28-летний Торган провел за "Боруссию" 27 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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