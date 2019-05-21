"Атлетико" может купить защитника "Атлетика" Йерая

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"Атлетико" может купить защитника "Атлетика" Йерая

"Атлетико" проявляет интерес к защитнику "Атлетика" Йераю Альваресу, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, мадридский клуб может заплатить за футболиста полную сумму отступных в размере 30 миллионов евро. Йерай может стать преемником Диего Година, который в летнее трансферное окно перейдет в "Интер".

В нынешнем сезоне 24-летний Альварес провел за "Атлетик" 32 матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями, получив 10 желтых карточек. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.

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