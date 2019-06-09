"Атлетико" может купить защитника "Наполи" Хюсая

Албанский защитник "Наполи" Эльсеид Хюсай близок к переходу в "Атлетико", сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям издания, испанский клуб готов заплатить за футболиста 25 миллионов евро плюс пять миллионов евро в качестве бонусов. "Наполи" оценивает игрока в 30 миллионов евро, но клубы, скорее всего, договорятся. Албанцем также интересуется "Ювентус", но "Наполи" не собирается усиливать конкурента по чемпионату Италии.

В составе "Атлетико" Хюсай может заменить Хуанфрана, который покинул клуб.

В минувшем сезоне 25-летний Хюсай провел за "Наполи" 35 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами.

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