"Атлетико" может купить Зиеша

Теги хаким зиешатлетико мадридчелситрансферы

"Атлетико" может купить ЗиешаФорвард "Челси" Хаким Зиеш может покинуть лондонский клуб и продолжить карьеру в Ла Лиге, сообщает Fichajes.

Сообщается, что на игрока нацелился мадридский "Атлетико", который может осуществить трансфер, если продаст ненужных клубу футболистов в летнее трансферное окно. По данным источника, марокканцу тяжело адаптироваться в Лондоне. Кроме того, он не рассматривается главным тренером команды Томасом Тухелем как игрок основного состава. 

Зиеш стал игроком "Челси" летом прошлого года, когда перешел из "Аякса" за 40 миллионов евро.

В сезоне 2020/2021 27-летний футболист выходил на поле в футболке "аристократов" в 22 матчах. В его активе 2 гола и 4 результативных передачи.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро.

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