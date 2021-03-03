"Атлетико" может купить Зиеша

Форвард "Челси" Хаким Зиеш может покинуть лондонский клуб и продолжить карьеру в Ла Лиге, сообщает Fichajes.

Сообщается, что на игрока нацелился мадридский "Атлетико", который может осуществить трансфер, если продаст ненужных клубу футболистов в летнее трансферное окно. По данным источника, марокканцу тяжело адаптироваться в Лондоне. Кроме того, он не рассматривается главным тренером команды Томасом Тухелем как игрок основного состава.

Зиеш стал игроком "Челси" летом прошлого года, когда перешел из "Аякса" за 40 миллионов евро.

В сезоне 2020/2021 27-летний футболист выходил на поле в футболке "аристократов" в 22 матчах. В его активе 2 гола и 4 результативных передачи.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро.