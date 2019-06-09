"Атлетико" может обменять Гризманна на Кавани

Теги атлетико мадридпсжэдинсон кавани антуан гризманнтрансферы

"Атлетико" может обменять Гризманна на Кавани

Французский нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн может перейти в ПСЖ в обмен на форварда парижского клуба уругвайца Эдинсона Кавани, сообщает Goal.

По сведениям издания, испанский клуб может согласиться на подобный обмен с доплатой со стороны ПСЖ. При этом на Гризманна также претендует "Барселона".

Напомним, что 28-летний Гризманн ранее уже объявил об уходе из "Атлетико" в летнее трансферное окно. С 1 июня сумма отступных в его контракте уменьшится с 200 до 120 миллионов евро.

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