"Атлетико" может перехватить Кавани у "Реала"

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"Атлетико" может перехватить Кавани у "Реала"

Представители мадридского "Атлетико" провели переговоры с уругвайским нападающим Эдинсоном Кавани, сообщает L’Equipe.

По сведениям издания, футболист встретился с представителями мадридского клуба в одном из парижских отелей. На встрече стороны обсудили условия двухлетнего соглашения. Форвард является свободным агентом, поэтому может достаться "Атлетико" бесплатно. Ранее сообщалось, что услуги Кавани предложили "Реалу".

33-летний Кавани ранее выступал за "Данубио", "Палермо", "Наполи" и "Пари Сен-Жермен". За свою клубную карьеру он провел 556 матчей во всех турнирах, забил 341 гол и отдал 65 результативных передач. За сборную Уругвая сыграл 116 матчей и забил 50 мячей.

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