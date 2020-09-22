"Атлетико" может перехватить Кавани у "Реала"
Представители мадридского "Атлетико" провели переговоры с уругвайским нападающим Эдинсоном Кавани, сообщает L’Equipe.
По сведениям издания, футболист встретился с представителями мадридского клуба в одном из парижских отелей. На встрече стороны обсудили условия двухлетнего соглашения. Форвард является свободным агентом, поэтому может достаться "Атлетико" бесплатно. Ранее сообщалось, что услуги Кавани предложили "Реалу".
33-летний Кавани ранее выступал за "Данубио", "Палермо", "Наполи" и "Пари Сен-Жермен". За свою клубную карьеру он провел 556 матчей во всех турнирах, забил 341 гол и отдал 65 результативных передач. За сборную Уругвая сыграл 116 матчей и забил 50 мячей.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14