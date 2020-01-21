"Атлетико" может перехватить трансферную цель "Барселоны"

Теги атлетико мадридбарселонаосасунатрансферыэсекьель авила

"Атлетико" может перехватить трансферную цель "Барселоны"

Мадридский "Атлетико" проявляет интерес к аргентинскому нападающему "Осасуны" Чими Эсекьелю Авиле, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, "матрасники" намерены приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. Сумма отступных в контракте игрока составляет 25 миллионов евро. В покупке форварда заинтересован лично главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне.

Ранее сообщалось, что Авила также входит в сферу интересов "Барселоны".

В нынешнем сезоне 25-летний аргентинец провел за "Осасуну" 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: ПСЖ требует за Кавани в три раза больше, чем предлагает "Атлетико". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Спорт день за днем": Черчесов может возглавить "Спартак" после Евро-2020

"Спорт день за днем": Черчесов может возглавить "Спартак" после Евро-2020

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов