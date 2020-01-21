"Атлетико" может перехватить трансферную цель "Барселоны"

Мадридский "Атлетико" проявляет интерес к аргентинскому нападающему "Осасуны" Чими Эсекьелю Авиле, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, "матрасники" намерены приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. Сумма отступных в контракте игрока составляет 25 миллионов евро. В покупке форварда заинтересован лично главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне.

Ранее сообщалось, что Авила также входит в сферу интересов "Барселоны".

В нынешнем сезоне 25-летний аргентинец провел за "Осасуну" 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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