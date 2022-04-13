"Атлетико" может перехватить трансферную цель "Барселоны"

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"Атлетико" может перехватить трансферную цель "Барселоны"

Фото: твиттер Набиля Фекира/Автор неизвестен

Мадридский "Атлетико" проявляет интерес к французскому полузащитнику севильского "Бетиса" Набилю Фекиру, сообщает Footmercato.

По сведениям источника, "матрасники" рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Сумма отступных в контракте игрока составляет 100 миллионов евро. Ранее сообщалось, что французом интересуется "Барселона".

В нынешнем сезоне 28-летний Фекир провел за "Бетис" 39 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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