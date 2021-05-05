"Атлетико" может перехватить трансферную цель "Реала"
Фото: инстаграм Андре Силвы/Автор неизвестен
Мадридский "Атлетико" проявляет интерес к португальскому нападающему франкфуртского "Айнтрахта" Андре Силве, сообщает Sky Sport Germany.
По сведениям издания, испанский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и уже начал переговоры с "Айнтрахтом".
Ранее сообщалось, что Силвой интересуется "Реал", который готов включить в сделку сербского форварда Луку Йовича, но данный обмен невозможен.
В нынешнем сезоне 25-летний Силва провел за "Айнтрахт" 31 матч во всех турнирах, забил 26 голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
Не пропустите: "Барселона" хочет подписать Андре Силву. | http://soccernews.ru
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