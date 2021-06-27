"Атлетико" может перехватить трансферную цель "Реала" и "Барселоны"
Фото: инстаграм Даниэля Ольмо/Автор неизвестен
Мадридский "Атлетико" проявляет интерес к полузащитнику "РБ Лейпциг" и сборной Испании Даниэлю Ольмо, сообщает Bild.
По сведениям источника, "матрасники" рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Также хавбеком активно интересуются "Реал" и "Барселона".
23-летний Ольмо является воспитанником "Барселоны". За "РБ Лейпциг" он выступает с 2020 года. В минувшем сезоне хавбек провел за "быков" 46 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал 12 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14