"Атлетико" может перехватить трансферную цель "Реала" и "Барселоны"

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"Атлетико" может перехватить трансферную цель "Реала" и "Барселоны"

Фото: инстаграм Даниэля Ольмо/Автор неизвестен

Мадридский "Атлетико" проявляет интерес к полузащитнику "РБ Лейпциг" и сборной Испании Даниэлю Ольмо, сообщает Bild.

По сведениям источника, "матрасники" рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Также хавбеком активно интересуются "Реал" и "Барселона".

23-летний Ольмо является воспитанником "Барселоны". За "РБ Лейпциг" он выступает с 2020 года. В минувшем сезоне хавбек провел за "быков" 46 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал 12 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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