"Атлетико" может переманить игрока "Баварии"

Теги бавария мюнхенатлетико мадридхуан бернат

"Атлетико" может переманить игрока "Баварии"
"Атлетико" хочет купить испанского защитника "Баварии" Хуана Берната, сообщает AS.

По сведениям издания, мадридский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. "Матрасники" рассматривают кандидатуру испанца в качестве замены ветерану команды Филипе Луису.

Ранее сообщалось, что 25-летний Бернат также входит в сферу интересов "Барселоны" и "Ювентуса".

Не пропустите: "Атлетико" определился с потенциальной заменой Филипе Луису. | http://soccernews.ru

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