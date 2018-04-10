"Атлетико" может переманить игрока "Баварии"



"Атлетико" хочет купить испанского защитника "Баварии" Хуана Берната, сообщает AS.

По сведениям издания, мадридский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. "Матрасники" рассматривают кандидатуру испанца в качестве замены ветерану команды Филипе Луису.

Ранее сообщалось, что 25-летний Бернат также входит в сферу интересов "Барселоны" и "Ювентуса".

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