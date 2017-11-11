"Атлетико" может побороться с "МЮ" за Мертенса

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"Атлетико" может побороться с "МЮ" за Мертенса

"Атлетико" интересуется форвардом "Наполи" Дрисом Мертенсом, сообщает Football Espana.

По информации ресурса, на трансфере настаивает коуч "матрасников" Диего Симеоне, которого сильно впечатлила игра бельгица.

В текущем сезоне Мертенс провел 18 матчей, забил 12 голов и отдал 6 ассистов.

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