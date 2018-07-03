"Атлетико" может подписать бывшего вратаря "Реала"

Вратарь "Бетиса" Антонио Адан близок к переходу в "Атлетико", сообщает AS.

По сведениям издания, мадридский клуб заплатит за него два миллиона евро. Сам голкипер подпишет с "Атлетико" трехлетний контракт.

Стоит отметить, что ранее 31-летний Адан выступал за "Реал". В данный момент им интересуется "Барселона".

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