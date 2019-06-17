"Атлетико" может подписать Фелиша

Хавбек "Бенфики" Жоау Фелиш может продолжить карьеру в "Атлетико".

Как сообщает Record, 19-летний футболист находится в Мадриде и уже сегодня может заключить соглашение с "матрасниками".

Трансфер игрока обойдется клубу в 120 миллионов евро, а зарабатывать Фелиш будет 6 миллионов евро в год.

В минувшем сезоне Фелиш провел 42 игры, в которых отметился 20 голами и 8 ассистами.

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