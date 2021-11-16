"Атлетико" может подписать форварда "Анжера"

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"Атлетико" может подписать форварда "Анжера"Фото: инстаграм Симеоне/Автор неизвестен

Мадридский "Атлетико" планирует усилить линию атаки.

Как сообщает издание L'Equipe, "матрасники" очень заинтересованы в нападающем "Анже" Мохамеде-Али Шо

По информации источника, предложение в зимнее трансферное окно возможно и может изменить его судьбу. Рыночная стоимость француза равна 10 миллионам евро. 

В игроке также заинтересованы "Челси" и "Милан".

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