"Атлетико" может подписать форварда "Эльче"

Фото: инстаграм Бойе\Автор неизвестен

Аргентинский нападающий "Эльче" Лукас Бойе может сменить клубную прописку.

Как сообщает издание AS, в трансфере форварда заинтересован мадридский "Атлетико", который видит в нем замену Луису Суаресу, который покинет "матрасников" по окончании сезона в связи с истекающим контрактом.

По информации источника, клаусула аргентинца равняется 25 миллионам евро и "Эльче" не расставаться с игроком за сумму, которая будет ниже.

Однако отмечается, что сумма отступных может снизиться до 10 миллионов, и произойдет это автоматически в случае вылета "Эльче" из Примеры.

В нынешней кампании Бойе сыграл 17 матчей в Ла Лиге, отметившись в них 7 голами и отдав два ассиста.

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