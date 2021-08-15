"Атлетико" может подписать Кунью из "Герты"

Фото: инстаграм Куньи/Автор неизвестен

Нападающий берлинской "Герты" Матеус Кунья может перейти в мадридский "Атлетико", сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, бразилец — главная цель "матрасников" в нынешнее трансферное окно. Переговоры между клубом и игроком всё ещё продолжаются.

На данный момент у "Атлетико" и Влаховича всё еще нет соглашения, "Фиорентина" хочет сохранить игрока.

Сделка по Рафе Миру между "Вулверхэмптоном" и "Атлети" не продвигается.

Также не пропустите: "Осасуна" близка к аренде Ману Санчеса из "Атлетико". | http://soccernews.ru