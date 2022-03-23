"Атлетико" может подписать лидера "Леванте"

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"Атлетико" может подписать лидера "Леванте"

Фото: твиттер Кампаньи\Автор неизвестен

Испанский центральный полузащитник "Леванте" Хосе Кампанья может грядущим летом стать футболистом "Атлетико Мадрид", сообщает издание AS.

По информации источника, в контракте хавбека с "Леванте" есть пункт, согласно которому испанец может отправиться в аренду в клуб из Примеры в случае вылета "Леванте" в Сегунду.

Отмечается, что "Атлетико" уже предпринимал попытку подписать Кампанью летом 2020 года после ухода в "Арсенал" Томаса Парти, однако в итоге не сумел договориться с "Леванте" и подписал Кондогбия.

В нынешнем сезоне Кампанья сыграл в 14 матчах "Леванте" в Ла Лиге, в которых отметится двумя забитыми голами.

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