"Атлетико" может подписать лучшего игрока октября в Ла Лиге

Фото: инстаграм Ле Нормана/Автор неизвестен

"Атлетико" планирует усилить оборону следующим летом.

Как сообщает инсайдер Джанлуиджи Драгоне, защитник "Реал Сосьедада" Робин Ле Норман - вариант для усиления обороны "Атлетико" следующим летом.

По информации источника, Андреа Берта высоко оценивает защитника, который стал игроком месяца в Ла Лиге в октябре.

Отмечается, что Эрик Ольхатс, скаут "матрасников", порекомендовал его руководству клуба.

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