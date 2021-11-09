"Атлетико" может подписать лучшего игрока октября в Ла Лиге

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"Атлетико" может подписать лучшего игрока октября в Ла ЛигеФото: инстаграм Ле Нормана/Автор неизвестен

"Атлетико" планирует усилить оборону следующим летом.

Как сообщает инсайдер Джанлуиджи Драгоне, защитник "Реал Сосьедада" Робин Ле Норман - вариант для усиления обороны "Атлетико" следующим летом.

По информации источника, Андреа Берта высоко оценивает защитника, который стал игроком месяца в Ла Лиге в октябре. 

Отмечается, что Эрик Ольхатс, скаут "матрасников", порекомендовал его руководству клуба.

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