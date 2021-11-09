"Атлетико" может подписать лучшего игрока октября в Ла Лиге
Фото: инстаграм Ле Нормана/Автор неизвестен
"Атлетико" планирует усилить оборону следующим летом.
Как сообщает инсайдер Джанлуиджи Драгоне, защитник "Реал Сосьедада" Робин Ле Норман - вариант для усиления обороны "Атлетико" следующим летом.
По информации источника, Андреа Берта высоко оценивает защитника, который стал игроком месяца в Ла Лиге в октябре.
Отмечается, что Эрик Ольхатс, скаут "матрасников", порекомендовал его руководству клуба.
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|Атлетик Бильбао
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|Осасуна
|20
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|Алавес
|20
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|Реал Вальядолид
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|Леганес
|20
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