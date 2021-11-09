"Атлетико" может подписать нападающего "Арсенала"
Фото: инстаграм Ляказетта/Автор неизвестен
Французский форвард лондонского "Арсенала" Александр Ляказетт может по окончании сезона сменить клубную прописку.
Как сообщает La Razon, во французе заинтересован мадридский "Атлетико".
По информации источника, форвард может продолжить карьеру в стане "матрасников", причем летом он сможет перейти в испанский клуб на правах свободного агента, так как летом у него истекает контракт с "канонирами".
Отмечается, что сам Ляказетт хотел бы сыграть в Ла Лиге.
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