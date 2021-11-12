"Атлетико" может подписать Собослаи

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"Атлетико" может подписать СобослаиФото: инстаграм Собослаи/Автор неизвестен

Мадридский "Атлетико" может усилить состав венгерским талантом "РБ Лейпциг" Домиником Собослаи, сообщает немецкое издание BILD.

По информации источника, "Атлетико" предметно заинтересован в молодом полузащитнике.

Сообщается, что в контракте венгра есть пункт об отступных в размере 60 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Бундеслиги венгерский футболист сыграл 10 матчей, в которых сумел отметиться тремя забитыми голами и и отдал три результативные передачи.

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