"Атлетико" может получить тройную выгоду с трансфера Мораты в "Челси"

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"Атлетико" может получить тройную выгоду с трансфера Мораты в "Челси"Мадридский "Атлетико" может получить тройную выгоду с трансфера форварда "Реала" Альваро Мораты в лондонский "Челси", информирует Mundo Deportivo.

По сведениям издания, "матрасники" могут выиграть не только от того, что прямой конкурент команды в Ла Лиге потеряет качественного игрока, но и ввиду того, что "аристократы", наконец, смогут отпустить Диего Косту в стан "красно-белых". Третьим же плюсом для "Атлетико" станет трансферное отчисление с перехода Мораты в размере порядка 800 тысяч евро в казну клуба ввиду того, что Мората является воспитанником "индейцев".

Напомним, "Ньюкасл" интересуется защитником "Атлетико". | soccernews.ru

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