"Атлетико" может попасть в следующий розыгрыш Лиги Чемпионов не по спортивному принципу

1 Теги атлетико мадридуефа

"Атлетико" может попасть в следующий розыгрыш Лиги Чемпионов не по спортивному принципу

В случае досрочного завершения сезона Примеры "Атлетико" может получить путёвку в Лигу Чемпионов за былые заслуги.

Как сообщает испанская пресса, УЕФА может дать "матрасникам" специальное приглашение для участия в турнире за предыдущие достижения, а именно попадание в финал в 2014 и 2016 годах.

Стоит отметить, что команда Диего Симеоне сейчас занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата, отставая от зоны ЛЧ на 1 очко.

Впереди "Атлетико" (45 очков) расположились "Хетафе" (46), "Реал Сосьедад" (46), "Севилья" (47), "Реал" (56) и "Барселона" (58). 

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Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Нет!Только не это!Если на Атлетико наведёт жеребьевка(а в этот раз Бартомеу подсуетится,занесёт чумоданы с наличкой в нужные кабинеты,надеюсь) мы вылетим как в 2014 и 2016 годах!Аргентинский балласт даже на поле зассыт выйти и бросить взгляд на Симеоне!

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