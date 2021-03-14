"Атлетико" может продать Сауля за сравнительно небольшую сумму

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"Атлетико" может продать Сауля за сравнительно небольшую сумму

Полузащитник мадридского "Атлетико" Сауль Ньигес намерен покинуть клуб в летнее трансферное окно, сообщает AS.

По сведениям издания, мадридский клуб может продать футболиста за 35-50 миллионов евро, хотя сумма отступных в его контракт составляет 200 миллионов. Главным претендентом на хавбека является "Бавария", но также им интересуются "Барселона" и "Манчестер Сити".

В нынешнем сезоне 26-летний Сауль провел за "Атлетико" 29 матчей во всех турнирах и забил два гола. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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