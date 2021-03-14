"Атлетико" может продать Сауля за сравнительно небольшую сумму
Полузащитник мадридского "Атлетико" Сауль Ньигес намерен покинуть клуб в летнее трансферное окно, сообщает AS.
По сведениям издания, мадридский клуб может продать футболиста за 35-50 миллионов евро, хотя сумма отступных в его контракт составляет 200 миллионов. Главным претендентом на хавбека является "Бавария", но также им интересуются "Барселона" и "Манчестер Сити".
В нынешнем сезоне 26-летний Сауль провел за "Атлетико" 29 матчей во всех турнирах и забил два гола. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.
Не пропустите: "Манчестер Сити" нацелился на Жоау Фелиша. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Рубин" разгромил "Уфу", одержав третью подряд победу в РПЛ
-
"Спартак-2" потерпел разгромное поражение в первом матче под руководством Бушманова
-
Возможная любовница Мамаева высказалась о ситуации с изменой футболиста
-
Это кокоринская статья: Уткин ярко отреагировал на избиение молодого игрока "Локомотива"
-
Агуэро близок к переходу в "Барселону"
Лента новостей
-
"Лестер" и "Севилья" поборются за одного из лидеров "Марселя"
-
Клопп высказался о сроках восстановления ван Дейка и Джо Гомеса
-
"Байер" проиграл "Арминии" в матче Бундеслиги
-
Футболист "Чертаново" объяснил, почему избил игрока "Локомотива"
-
Игнашевич близок к увольнению из "Торпедо"
-
"Бавария" нацелилась на основного хавбека "Реала"
-
Появилось видео избиения молодого футболиста "Локомотива"
-
Агент Марио Фернандеса оценил шансы футболиста сыграть с "Зенитом"
-
Появилась новая информация об избиении молодого футболиста "Локомотива"
-
Сульшер высказался о возможном уходе де Хеа из "Манчестер Юнайтед"
-
"Рубин" разгромил "Уфу", одержав третью подряд победу в РПЛ
-
"Спартак-2" потерпел разгромное поражение в первом матче под руководством Бушманова
-
"Ювентус" теряет Рэмзи
-
В "Спартаке" сообщили о характере травм Мозеса и Ларссона
-
Возможная любовница Мамаева высказалась о ситуации с изменой футболиста
-
"Атлетико" может продать Сауля за сравнительно небольшую сумму
-
Легендарный тренер "Спартака" оценил игру нападающего Александра Соболева
-
Это кокоринская статья: Уткин ярко отреагировал на избиение молодого игрока "Локомотива"
-
Червиченко оценил игру Промеса после возвращения в "Спартак"
-
У "Барселоны" возникли сложности в продлении контракта с юным талантом
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20