"Атлетико" может продать топ-игроков в случае непопадания в ЛЧ
Фото: инстаграм Яна Облака/Автор неизвестен
Мадридский "Атлетико" может быть вынужден продать нескольких ведущих игроков, если не попадет в Лигу чемпионов в следующем сезоне, сообщает Marca.
По сведениям источника, у "матрасников" возникнут финансовые проблемы без выплат от УЕФА за участие в Лиге чемпионов. В этом случае клубу придется придать кого-то из лидеров команды - голкипера Яна Облака, полузащитников Жоау Фелиша и Маркоса Льоренте.
В настоящий момент "Атлетико" занимает 6-е место в Ла Лиге и отстает от зоны Лиги чемпионов на два очка.
В нынешнем сезоне 22-летний Фелиш провел 21 матч, забил три гола и отдал три результативные передачи. На счету 27-летнего Льоренте два голевых паса в 21 поединке. 29-летний Облак сыграл 31 матч и пропустил 42 гола.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14