"Атлетико" может продать топ-игроков в случае непопадания в ЛЧ

Фото: инстаграм Яна Облака/Автор неизвестен

Мадридский "Атлетико" может быть вынужден продать нескольких ведущих игроков, если не попадет в Лигу чемпионов в следующем сезоне, сообщает Marca.

По сведениям источника, у "матрасников" возникнут финансовые проблемы без выплат от УЕФА за участие в Лиге чемпионов. В этом случае клубу придется придать кого-то из лидеров команды - голкипера Яна Облака, полузащитников Жоау Фелиша и Маркоса Льоренте.

В настоящий момент "Атлетико" занимает 6-е место в Ла Лиге и отстает от зоны Лиги чемпионов на два очка.

В нынешнем сезоне 22-летний Фелиш провел 21 матч, забил три гола и отдал три результативные передачи. На счету 27-летнего Льоренте два голевых паса в 21 поединке. 29-летний Облак сыграл 31 матч и пропустил 42 гола.

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