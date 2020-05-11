"Атлетико" может продлить аренду Карраско

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"Атлетико" может продлить аренду Карраско

Мадридский "Атлетико" намерен удержать в составе бельгийского полузащитника "Далянь Ифан" Янника Феррейра Карраско, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, испанский клуб хочет продлить аренду футболиста на следующий сезон. Клубы уже ведут переговоры.

"Атлетико" арендовал 26-летнего хавбека в январе 2020 года. В нынешнем сезоне он провел за мадридский клуб пять матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с китайцами действует до 31 декабря 2022 года.

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