"Атлетико" может продлить контракт с Фелипе

Теги атлетико мадрид

"Атлетико" может продлить контракт с ФелипеФото: инстаграм Фелипе/Автор неизвестен

Мадридский "Атлетико" может подписать новое соглашение с бразильским защитником команды Фелипе Аугусто.

Как сообщают издания AS и Mercado ATM, "Атлетико" всё ещё работает над новым контрактом с бразильцем.

По информации источников, новое соглашение может быть продлено до 2024 года.

В нынешнем сезоне Фелипе сыграл 5 матчей в Ла Лиге, в которых отдал 1 ассист.

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