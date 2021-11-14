"Атлетико" может продлить контракт с Фелипе
Фото: инстаграм Фелипе/Автор неизвестен
Мадридский "Атлетико" может подписать новое соглашение с бразильским защитником команды Фелипе Аугусто.
Как сообщают издания AS и Mercado ATM, "Атлетико" всё ещё работает над новым контрактом с бразильцем.
По информации источников, новое соглашение может быть продлено до 2024 года.
В нынешнем сезоне Фелипе сыграл 5 матчей в Ла Лиге, в которых отдал 1 ассист.
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|19
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|Реал Сосьедад
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|Атлетик Бильбао
|20
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|9
|Вильярреал
|20
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|10
|Гранада
|19
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|Бетис
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|12
|Леванте
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|20
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|20
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|Мальорка
|20
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