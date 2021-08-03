"Атлетико" может продлить контракт с Суаресом

Фото: инстаграм Луиса Суареса/Автор неизвестен

Руководство мадридского "Атлетико" рассматривает вариант с продлением контракта с уругвайским нападающим Луисом Суаресом, сообщает Marca.

По сведениям источника, в следующем сезоне планируется, что футболист будет реже выходить на поле и чаще сможет отдыхать. Есть вероятность, что он подпишет контракт до лета 2023 года.

В прошлом сезоне 34-летний Суарес провел за "Атлетико" 38 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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