"Атлетико" может расстаться со своим ключевым игроком

Теги атлетико мадридянник феррейра карраскодиего симеоне

"Атлетико" может расстаться со своим ключевым игрокомВингер мадридского "Атлетико" Янник Феррейра Карраско может покинуть сменить клубную прописку уже в текущее трансферное окно.

Как информирует RMC Sport, 24-летний бельгиец, имеющий натянутые отношения с главным тренером своей команды Диего Симеоне, может уйти в аренду в один из заинтересованных в нем клубов с последующим правом выкупа.

В нынешнем сезоне Карраско забил 4 мяча и сделал 5 результативных передач в 25 матчах за "Атлетико".

Напомним, "Зенит" нацелился на вингера "Атлетико". https://soccernews.ru/news/zenit-nacelilsya-na-vingera-atletiko-188382

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