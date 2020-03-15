"Атлетико" может вернуть Ансалди

Мадридский "Атлетико" проявляет интерес к аргентинскому защитнику туринского "Торино" Кристиану Ансалди, сообщает Tuttosport.

По сведениям издания, испанский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Аргентинец уже играл за "матрасников" в сезоне-2014/15 на правах аренды.

В нынешнем сезоне 33-летний Ансалди провел за "Торино" 21 матч во всех турнирах, забил пять голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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