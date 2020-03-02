"Атлетико" может вернуть из АПЛ своего бывшего форварда

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"Атлетико" может вернуть из АПЛ своего бывшего форварда

Мадридский "Атлетико" проявляет интерес к мексиканскому нападающему "Вулверхэмптона" Раулю Хименесу, сообщает A Bola.

По сведениям издания, испанский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно.

Хименес ранее уже выступал за "Атлетико", но забил всего один гол в 28 матчах за "матрасников".

В нынешнем сезоне 28-летний Хименес провел за "Вулверхэмптон" 42 матча во всех турнирах, забил 22 гола и отдал десять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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