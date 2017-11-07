"Атлетико" может выставить Гризманна на трансфер

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"Атлетико" может выставить Гризманна на трансфер

Руководство "Атлетико" недовольно нападающим Антуаном Гризманном, сообщает AS.

По сведениям издания, мадридский клуб может продать футболиста в зимнее трансферное окно.

В данный момент сумма отступных за Гризманна составляет 200 миллионов евро, но летом 2018 года она уменьшится в два раза.

Напомним, что главным претендентом на 26-летнего француза является "Барселона".

Не пропустите: Три ведущих игрока "Атлетико" выступили за продажу Гризманна.

 

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