"Атлетико" может заменить Гризманна вингером "Айнтрахта"
Мадридский "Атлетико" продолжает искать замену для своего ведущего форварда Антуана Гризманна.
Как сообщает Football Espana, новой кандидатурой в шорт-листе "матрасников" стал вингер "Айнтрахта" Анте Ребич.
За 25-летнего хорвата испанскому клубу придётся заплатить не менее 45 миллионов евро. На футболиста также претендует миланский "Интер".
В минувшем сезоне Ребич сыграл за "Айнтрахт" 38 матчей, забил 10 голов и сделал 6 ассистов.
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