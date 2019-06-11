"Атлетико" может заменить Гризманна вингером "Айнтрахта"

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"Атлетико" может заменить Гризманна вингером "Айнтрахта"

Мадридский "Атлетико" продолжает искать замену для своего ведущего форварда Антуана Гризманна.

Как сообщает Football Espana, новой кандидатурой в шорт-листе "матрасников" стал вингер "Айнтрахта" Анте Ребич.

За 25-летнего хорвата испанскому клубу придётся заплатить не менее 45 миллионов евро. На футболиста также претендует миланский "Интер".

В минувшем сезоне Ребич сыграл за "Айнтрахт" 38 матчей, забил 10 голов и сделал 6 ассистов.

Не пропустите: "Атлетико" готовит предложение по экс-игроку "Реала". | http://soccernews.ru
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