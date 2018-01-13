"Атлетико" может заменить Гризманна звездой Серии А

Мадридский "Атлетико" может заменить своего ведущего форварда Антуана Гризманна звездой из итальянской Серии А.

Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, "матрасники" нацелились на нападающего "Торино" Андреа Белотти, которого можно выкупить за 100 миллионов евро.

Напомним, что "Атлетико" выручит примерно такую же сумму за Гризманна, который перейдёт в "Барселону" или "Манчестер Юнайтед".

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