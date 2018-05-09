"Атлетико" может затребовать от "Барселоны" 200 миллионов евро за Гризманна

Мадридский "Атлетико" может затребовать от каталонской "Барселоны" 200 миллионов евро за трансфер своего форварда Антуана Гризманна.

Так, по сведениям испанских СМИ, "матрасники" могут вдвое увеличить сумму трансфера 27-летнего нападающего, которая с 1-го июля текущего года будет равняться 100 миллионам евро, если сумеют доказать факт ведения переговоров между "сине-гранатовыми" и французом по ходу текущего сезона.

Напомним, Вальверде прокомментировал возможное подписание "Барселоной" Гризманна. | soccernews.ru