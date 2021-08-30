"Атлетико" на 94-й минуте спасся от поражения в матче с "Вильярреалом"

Фото: инстаграм "Атлетико"/Автор неизвестен

В матче 3-го тура чемпионата Испании "Атлетико" и "Вильярреал" сыграли вничью со счетом 2:2.

В начале второго тайма счет открыл Мануэль Тригерос, но вскоре равновесие восстановил Луис Суарес. На 74-й минуте гостей вновь вывел вперед Арно Данджума, но в компенсированное время "Атлетико" ушел от поражения благодаря автоголу Аисса Манди.

"Атлетико", набрав семь очков, занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги. "Вильярреал" с тремя очками находится на 11-й позиции.

"Атлетико" – "Вильярреал" - 2:2 (0:0)

Голы: Тригерос, 52 - 0:1, Суарес, 56 - 1:1, Данджума, 74 - 1:2, Манди, 90+4 (автогол) - 2:2

"Атлетико": Облак, Триппьер, Савич, Хименес (Лоди, 88), Эрмосо (Кондогбиа, 80), Карраско (де Пауль, 70), Коке, Лемар (Матеус Кунья, 80), Льоренте, Суарес (Сауль, 70), Корреа.

"Вильярреал": Рульи, Фойт, Альбиоль, Манди, Эступиньян (Данджума, 63), Альберто Морено (Педраса, 63), Пино (Марио Гаспар, 80), Капу, Тригерос, Жерар Морено, Диа (Коклен, 63).

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