"Атлетико" на 97-й минуте вырвал победу над "Миланом"

Фото: инстаграм "Атлетико"/Автор неизвестен

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов мадридский "Атлетико" на выезде обыграл "Милан" со счетом 2:1.

На 20-й минуте счет открыл Рафаэль Леау, но вскоре хозяева остались вдесятером из-за удаления Франка Кессье. На 87-й минуте равновесие восстановил Антуан Гризманн, а в компенсированное время победный гол забил Луис Суарес.

"Милан" Италия – "Атлетико" Испания - 1:2 (1:0)

Голы: Рафаэл Леау, 20 - 1:0, Гризманн, 84 - 1:1, Суарес, 90+7 (с пенальти) - 1:2

"Милан": Меньян, Калабрия, Романьоли, Томори, Эрнандес, Кессье, Беннасер (Флоренци, 81), Салемакерс (Калулу, 82), Ребич (Тонали, 34), Рафаэл Леау (Жиру, 57), Браим Диас (Балло-Туре, 57).

"Атлетико": Облак, Триппьер (Жоау Феликс, 40), Фелипе, Хименес, Эрмосо (Лоди, 46), Льоренте, Карраско (де Пауль, 46), Коке (Гризманн, 61), Кондогбиа (Лемар, 64), Суарес, Корреа.

Удаление: Кессье (29).

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