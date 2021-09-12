"Атлетико" на 99-й минуте вырвал победу в Барселоне
В матче 4-го тура чемпионата Испании мадридский "Атлетико" на выезде обыграл барселонский "Эспаньол" со счетом 2:1.
На 40-й минуте счет открыли хозяева, отличился Рауль де Томас. Во втором тайме равновесие восстановил Янник Феррейра Карраско. Победу "матрасникам" принес Тома Лемар, который забил гол на 99-й минуте.
"Атлетико", набрав 10 очков, занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Эспаньол" с двумя очками находится на 16-й позиции.
"Эспаньол" Барселона – "Атлетико" Мадрид - 1:2 (1:0)
Голы: де Томас, 40 - 1:0, Карраско, 79 - 1:1, Лемар, 99 - 1:2
"Эспаньол": Диего Лопес, Хиль, Кабрера, Калеро (Рекасенс, 46), Педроса, Алеиш Видаль (Меламед, 75), Дардер, Морланес (Морон, 58), Мелендо (Баре, 58), де Томас (Димата, 83), Эмбарба.
"Атлетико": Облак, Триппьер (Лемар, 46), Савич, Фелипе, Эрмосо (Кондогбиа, 46), Карраско, Коке, Льоренте, Суарес (Матеус Кунья, 71), Гризманн (Жоау Феликс, 58), Корреа (Лоди, 46).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14