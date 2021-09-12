"Атлетико" на 99-й минуте вырвал победу в Барселоне

В матче 4-го тура чемпионата Испании мадридский "Атлетико" на выезде обыграл барселонский "Эспаньол" со счетом 2:1.

На 40-й минуте счет открыли хозяева, отличился Рауль де Томас. Во втором тайме равновесие восстановил Янник Феррейра Карраско. Победу "матрасникам" принес Тома Лемар, который забил гол на 99-й минуте.

"Атлетико", набрав 10 очков, занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Эспаньол" с двумя очками находится на 16-й позиции.

"Эспаньол" Барселона – "Атлетико" Мадрид - 1:2 (1:0)

Голы: де Томас, 40 - 1:0, Карраско, 79 - 1:1, Лемар, 99 - 1:2

"Эспаньол": Диего Лопес, Хиль, Кабрера, Калеро (Рекасенс, 46), Педроса, Алеиш Видаль (Меламед, 75), Дардер, Морланес (Морон, 58), Мелендо (Баре, 58), де Томас (Димата, 83), Эмбарба.

"Атлетико": Облак, Триппьер (Лемар, 46), Савич, Фелипе, Эрмосо (Кондогбиа, 46), Карраско, Коке, Льоренте, Суарес (Матеус Кунья, 71), Гризманн (Жоау Феликс, 58), Корреа (Лоди, 46).

Не пропустите: "Барселона" теряет Брейтуэйта. | http://soccernews.ru