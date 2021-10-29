"Атлетико" на последних минутах упустил победу над "Леванте"

Теги атлетико мадридлеванте

"Атлетико" на последних минутах упустил победу над "Леванте"Фото: твиттер "Атлетико"

В рамках 11-го тура испанской Ла Лиги "Атлетико" сыграл вничью с "Леванте".

"Атлетико" поднялся на 6-е место. "Леванте" остается предпоследним.

"Леванте" - "Атлетико" 2:2

Голы: Гризманн, 12 - 0:1, Барди (пен), 37 - 1:1, Матеус Кунья, 76 - 1:2, Барди (пен), 90 - 2:2

"Леванте": Фернандес, Сон (Мирамон, 70), Дуарте, Везу, Робер (Де Фрутос, 80), Энрик Франкеса, Барди, Мальса (Мартинес, 76), Пепелу, Моралес, Дани Гомес (Кантеро, 70).

"Атлетико": Облак, Триппьер, Фелипе, Хименес, Эрмосо (Лоди, 67), Карраско, Коке, Эррера (де Пауль, 59), Суарес (Корреа, 59), Гризманн (Матеус Кунья, 72), Жоау Феликс.  

Читайте также: "Реал Сосьедад" добыл победу над "Сельтой". | http://soccernews.ru 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Наполи" разгромил "Болонью" и вернулся на первое место Серии А

"Наполи" разгромил "Болонью" и вернулся на первое место Серии А

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов