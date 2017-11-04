"Атлетико" на последних минутах вырвал победу у "Депортиво"

Теги атлетико мадриддепортиво ла-корунья

"Атлетико" на последних минутах вырвал победу у "Депортиво"

В рамках 11-го тура испанской Примеры "Атлетико" переиграл "Депортиво".

"Депортиво" – "Атлетико" 0:1

Гол: Парти, 90 - 0:1

"Депортиво": Пантилимон, Шер, Луизинью (Наварро, 82), Хуанфран, Сидней, Борхес (Москера, 75), Гильерме, Вальверде, Картабия, Баккали (Андоне, 75), Перес.

"Атлетико": Облак, Савич, Люка Эрнандес, Хуанфран, Годин, Габи, Фернандес (Гамейро, 61), Сауль, Парти, Корреа (Гайтан, 46), Гризманн (Хименес, 80).

Предупреждения: Гризманн (9), Савич (21), Хуанфран (77), Луизинью (78), Андоне (84), Сидней (90).

Смотрите также обзор матча "Валенсия" - "Леганес". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Удаление, незабитый пенальти и гнев Гончаренко: ничья в московском дерби между ЦСКА и "Локомотивом"

Удаление, незабитый пенальти и гнев Гончаренко: ничья в московском дерби между ЦСКА и "Локомотивом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 11 31
2 Валенсия 11 27
3 Атлетико Мадрид 11 23
4 Реал Мадрид 10 20
5 Севилья 11 19
6 Вильярреал 10 17
7 Бетис 11 17
8 Леганес 11 17
9 Реал Сосьедад 10 14
10 Хетафе 11 13
11 Эспаньол 11 13
12 Леванте 10 12
13 Жирона 10 12
14 Сельта Виго 10 11
15 Атлетик Бильбао 10 11
16 Депортиво Ла-Корунья 11 11
17 Эйбар 10 8
18 Алавес 11 6
19 Лас Пальмас 10 6
20 Малага 10 4
Полная таблица

топ-5 тегов