"Атлетико" на своём поле разобрался с "Реал Сосьедадом"

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"Атлетико" на своём поле разобрался с "Реал Сосьедадом"

В рамках десятого тура испанской Примеры мадридский "Атлетико" на своём поле взял верх над "Реал Сосьедадом". Голами отличились защитники "матрасников" - Диего Годин и Филипе Луис. Уругваец поразил ворота соперника перед самым перерывом, а бразилец - на 60-й минуте матча.

"Атлетико" – "Реал Сосьедад" - 2:0

Голы: Годин, 45 - 1:0, Филипе Луис, 60 - 2:0.

"Атлетико": Облак, Годин, Люка Эрнандес (Филипе Луис, 46), Арьяс, Савич, Коке, Родри Эрнандес, Сауль, Корреа (Лемар, 82), Диего Коста, Гризманн.

"Реал Сосьедад": Мойя, Элустондо, Родригес, Горосабель, Навас, Ильярраменди, Субельдия, Сурутуса (Сандро Рамирес, 59), Пардо, Сангальи (Янузай, 81), Виллиан Жозе (Хуанми, 68).

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