"Атлетико" на выезде обыграл "Райо Вальекано"

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"Атлетико" на выезде обыграл "Райо Вальекано"Фото: твиттер "Атлетико"

В рамках 29-го тура испанской Ла Лиги "Атлетико" одержал победу над "Райо Вальекано".

Благодаря победе "Атлетико" сместил "Барселону" с третьего место. Однако у каталонцев есть две игры в запасе.

"Райо Вальекано" - "Атлетико" 0:1

Гол: Коке, 49 - 0:1

"Райо Вальекано": Димитриевски, Балиу, Суарес, Катена, Фран Гарсия, Гарсия, Комесанья (Сисс, 62), Оскар Валентин, Трехо (Силла, 83), Бебе (Паласон, 62), Гвардиола (Нтека, 76).

"Атлетико": Облак, Савич, Хименес, Рейнилду, Фелипе, Эрмосо, Лоди (Кондогбиа, 63), Льоренте, Коке, Эррера (Корреа, 64), де Пауль, Гризманн, Жоау Феликс (Суарес, 64).

Удаление: Корреа (85).

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