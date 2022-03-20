"Атлетико" на выезде обыграл "Райо Вальекано"
Фото: твиттер "Атлетико"
В рамках 29-го тура испанской Ла Лиги "Атлетико" одержал победу над "Райо Вальекано".
Благодаря победе "Атлетико" сместил "Барселону" с третьего место. Однако у каталонцев есть две игры в запасе.
"Райо Вальекано" - "Атлетико" 0:1
Гол: Коке, 49 - 0:1
"Райо Вальекано": Димитриевски, Балиу, Суарес, Катена, Фран Гарсия, Гарсия, Комесанья (Сисс, 62), Оскар Валентин, Трехо (Силла, 83), Бебе (Паласон, 62), Гвардиола (Нтека, 76).
"Атлетико": Облак, Савич, Хименес, Рейнилду, Фелипе, Эрмосо, Лоди (Кондогбиа, 63), Льоренте, Коке, Эррера (Корреа, 64), де Пауль, Гризманн, Жоау Феликс (Суарес, 64).
Удаление: Корреа (85).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14