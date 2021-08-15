"Атлетико" на выезде переиграл "Сельту"
Фото: твиттер "Атлетико"
В рамках 1-го тура испанской Ла Лиги "Атлетико" добыл выездную победу над "Сельтой".
"Сельта" - "Атлетико" 1:2
Голы: Корреа, 23 - 0:1, Аспас (пен), 59 - 1:1, Корреа, 64 - 1:2
"Сельта": Дитуро, Мальо, Араухо, Фонтан, Галан (Баэса, 89), Денис Суарес, Тапия (Солари, 75), Мендес (Бельтран, 74), Нолито (Серви, 62), Аспас, Санти Мина.
"Атлетико": Облак, Савич, Хименес, Эрмосо, Льоренте (Лоди, 82), Сауль, Коке (Триппьер, 66), Кондогбиа, Лемар (де Пауль, 65), Карраско, Корреа (Суарес, 65).
Удаления: Мальо (90), Эрмосо (90).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14