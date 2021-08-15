"Атлетико" на выезде переиграл "Сельту"

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"Атлетико" на выезде переиграл "Сельту"Фото: твиттер "Атлетико"

В рамках 1-го тура испанской Ла Лиги "Атлетико" добыл выездную победу над "Сельтой".

"Сельта" - "Атлетико" 1:2

Голы: Корреа, 23 - 0:1, Аспас (пен), 59 - 1:1, Корреа, 64 - 1:2

"Сельта": Дитуро, Мальо, Араухо, Фонтан, Галан (Баэса, 89), Денис Суарес, Тапия (Солари, 75), Мендес (Бельтран, 74), Нолито (Серви, 62), Аспас, Санти Мина.

"Атлетико": Облак, Савич, Хименес, Эрмосо, Льоренте (Лоди, 82), Сауль, Коке (Триппьер, 66), Кондогбиа, Лемар (де Пауль, 65), Карраско, Корреа (Суарес, 65).

Удаления: Мальо (90), Эрмосо (90).

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