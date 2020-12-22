"Атлетико" на выезде побеждает "Реал Сосьдад" и остается на 1 месте
Завершился матч 15 тура испанской Ла Лиги в котором встречались "Реал Сосьедад" и "Атлетико". Встреча завершилась со счетом 0:2.
Победа укрепила лидирующие позиции гостей в Чемпионате. Теперь у "матрасников" 32 очка после 13 игр. От идущего вторым "Реала", отрыв составляет 3 пункта (плюс игра в запасе). Хозяева же остались на третьем месте, набрав 26 очков за 16 игр.
"Реал Сосьедад" - "Атлетико" 0:2 (0:0)
Голы: Эрмосо, 49 - 0:1, Льоренте, 74 - 0:2
"Реал Сосьедад": Ремиро, Монреаль, Горосабель (Элустондо, 74), Ле Норман, Субельдия, Сильва (Лопес, 75), Мерино, Барренечеа (Меркеланс, 66), Субименди, Порту (Баутиста, 74), Виллиан Жозе (Исак, 66).
"Атлетико": Облак, Фелипе, Савич, Эрмосо, Триппьер, Коке, Льоренте, Лемар (Кондогбиа, 72), Карраско (Лоди, 87), Корреа (Сауль, 59), Суарес (Диего Коста, 87).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14