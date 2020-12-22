"Атлетико" на выезде побеждает "Реал Сосьдад" и остается на 1 месте

Теги атлетико мадридреал сосьедад

"Атлетико" на выезде побеждает "Реал Сосьдад" и остается на 1 местеЗавершился матч 15 тура испанской Ла Лиги в котором встречались "Реал Сосьедад" и "Атлетико". Встреча завершилась со счетом 0:2.

Победа укрепила лидирующие позиции гостей в Чемпионате. Теперь у "матрасников" 32 очка после 13 игр. От идущего вторым "Реала", отрыв составляет 3 пункта (плюс игра в запасе). Хозяева же остались на третьем месте, набрав 26 очков за 16 игр.

"Реал Сосьедад" - "Атлетико" 0:2 (0:0)

Голы: Эрмосо, 49 - 0:1, Льоренте, 74 - 0:2

"Реал Сосьедад": Ремиро, Монреаль, Горосабель (Элустондо, 74), Ле Норман, Субельдия, Сильва (Лопес, 75), Мерино, Барренечеа (Меркеланс, 66), Субименди, Порту (Баутиста, 74), Виллиан Жозе (Исак, 66).

"Атлетико": Облак, Фелипе, Савич, Эрмосо, Триппьер, Коке, Льоренте, Лемар (Кондогбиа, 72), Карраско (Лоди, 87), Корреа (Сауль, 59), Суарес (Диего Коста, 87).

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