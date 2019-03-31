"Атлетико" на выезде разгромил "Алавес" (видео голов)
В рамках 29-го тура испанской Примеры "Атлетико" уверенно разобрался с "Алавесом". "Матрасники" по-прежнему находятся на втором месте в чемпионате, отстают от "Барселоны" на 10 очков и опережают "Реал" на 5. Однако "сливочные" свою игру проведут завтра. "Алавес" так и остался на пятой позиции.
"Алавес" - "Атлетико" 0:4
Голы: Сауль, 5 - 0:1, Диего Коста, 11 - 0:2, Мората, 59 - 0:3, Партей, 84 - 0:4
"Алавес": Пачеко, Эли, Дуарте, Химо Наварро, Лагуардиа, Ману Гарсия, Пина (Вакасо, 68), Хони Родригес, Брашанац (Инуи, 58), Гвидетти, Кальери (Твумаси, 73).
"Атлетико": Облак, Годин, Хименес, Хуанфран, Филипе Луис, Сауль, Партей, Коке, Мората (Калинич, 62), Диего Коста (Лемар, 46), Гризманн (Корреа, 77).
Предупреждения: Пина (50), Лемар (55), Ману Гарсия (56).
Читайте также: "Барселона" вышла победителем из каталонского дерби. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Дриусси: "Журналисты не правильно перевели мои слова"
-
"Алавес" - "Атлетико": видеотрансляция одного из центральных матчей 29-го тура Примеры
-
"Сампдория" - "Милан": видеотрансляция противостояния команд лучших бомбардиров Серии А Квальяреллы и Пентека
-
"Ливерпуль" - "Тоттенхэм": анонс и прогноз центрально матча выходных
-
"Ювентус" минимально переиграл "Эмполи" (видео гола)
Лента новостей
-
"Атлетико" на выезде разгромил "Алавес" (видео голов)
-
"Милан" уступил "Сампдории" в 29-м туре Серии А (видео гола)
-
"Интер" нацелился на еще одного игрока "Барселоны"
-
"Сельта" - "Вильярреал" - 3:2 (видеообзор матча Примеры)
-
Алькасер вошел в историю Бундеслиги
-
Дриусси: "Журналисты не правильно перевели мои слова"
-
"Порту" и "Спортинг" добыли победы в 27-м туре чемпионата Португалии
-
"Ювентус" - "Эмполи" - 1:0 (видеообзор матча Серии А)
-
"Витесс" Слуцкого не смог удержать победу над "Ден Хаагом"
-
"РБ Лейпциг" разгромил "Герту"
-
"Вест Хэм" уступил "Эвертону"
-
"Сельта" одолела "Вильярреал" в результативном поединке (видео голов)
-
"Алавес" - "Атлетико": видеотрансляция одного из центральных матчей 29-го тура Примеры
-
"Сампдория" - "Милан": видеотрансляция противостояния команд лучших бомбардиров Серии А Квальяреллы и Пентека
-
"Ливерпуль" - "Тоттенхэм": анонс и прогноз центрально матча выходных
-
"Ювентус" минимально переиграл "Эмполи" (видео гола)
-
Месси повторил рекорд Ла Лиги по количеству побед
-
"Хаддерсфилд" вылетел из АПЛ
-
"Барселона" - "Эспаньол" - 2:0 (видеообзор матча Примеры)
-
"Анжер" выборол ничью с "Марселем"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|29
|69
|2
|Атлетико Мадрид
|29
|59
|3
|Реал Мадрид
|28
|54
|4
|Хетафе
|29
|46
|5
|Алавес
|29
|44
|6
|Севилья
|28
|43
|7
|Валенсия
|28
|40
|8
|Атлетик Бильбао
|29
|40
|9
|Бетис
|28
|39
|10
|Реал Сосьедад
|28
|36
|11
|Леганес
|29
|36
|12
|Эйбар
|28
|35
|13
|Жирона
|29
|34
|14
|Эспаньол
|29
|34
|15
|Леванте
|28
|31
|16
|Реал Вальядолид
|28
|29
|17
|Вильярреал
|29
|29
|18
|Сельта Виго
|29
|28
|19
|Райо Вальекано
|28
|23
|20
|Уэска
|28
|22