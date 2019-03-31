"Атлетико" на выезде разгромил "Алавес" (видео голов)

В рамках 29-го тура испанской Примеры "Атлетико" уверенно разобрался с "Алавесом". "Матрасники" по-прежнему находятся на втором месте в чемпионате, отстают от "Барселоны" на 10 очков и опережают "Реал" на 5. Однако "сливочные" свою игру проведут завтра. "Алавес" так и остался на пятой позиции.

"Алавес" - "Атлетико" 0:4

Голы: Сауль, 5 - 0:1, Диего Коста, 11 - 0:2, Мората, 59 - 0:3, Партей, 84 - 0:4

"Алавес": Пачеко, Эли, Дуарте, Химо Наварро, Лагуардиа, Ману Гарсия, Пина (Вакасо, 68), Хони Родригес, Брашанац (Инуи, 58), Гвидетти, Кальери (Твумаси, 73).

"Атлетико": Облак, Годин, Хименес, Хуанфран, Филипе Луис, Сауль, Партей, Коке, Мората (Калинич, 62), Диего Коста (Лемар, 46), Гризманн (Корреа, 77).

Предупреждения: Пина (50), Лемар (55), Ману Гарсия (56).

Читайте также: "Барселона" вышла победителем из каталонского дерби. | http://soccernews.ru