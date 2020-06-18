"Атлетико" на выезде уничтожил "Осасуну"

В рамках 29-го тура испанской Примеры "Атлетико" на выезде разгромил "Осасуну".

На данный момент "Атлетико" идет на четвертом месте, а "Осасуна" - 11-м.

"Осасуна" - "Атлетико" 0:5

Голы: Жоау Фелиш, 27 - 0:1, Жоау Фелиш, 56 - 0:2, Льоренте, 79 - 0:3, Мората, 82 - 0:4, Карраско, 88 - 0:5

"Осасуна": Рубен Мартинес, Унаи Гарсия (Видаль, 67), Тони Лато (Эступиньян, 67), Аридане, Давид Гарсия, Иньиго Перес, Монкайола, Роберто Торрес, Брашанац (Адриан, 62), Арнаис (Рубен Гарсия, 62), Гальего (Кардона, 79).

"Атлетико": Облак, Лоди, Арьяс, Савич, Хименес, Эррера, Коке, Жоау Феликс (Томас, 69), Сауль (Феррейра Карраско, 84), Корреа (Льоренте, 63), Диего Коста (Мората, 63).

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