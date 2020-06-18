"Атлетико" на выезде уничтожил "Осасуну"

Теги осасунаатлетико мадрид

"Атлетико" на выезде уничтожил "Осасуну"

В рамках 29-го тура испанской Примеры "Атлетико" на выезде разгромил "Осасуну".

На данный момент "Атлетико" идет на четвертом месте, а "Осасуна" - 11-м.

"Осасуна" - "Атлетико" 0:5

Голы: Жоау Фелиш, 27 - 0:1, Жоау Фелиш, 56 - 0:2, Льоренте, 79 - 0:3, Мората, 82 - 0:4, Карраско, 88 - 0:5

"Осасуна": Рубен Мартинес, Унаи Гарсия (Видаль, 67), Тони Лато (Эступиньян, 67), Аридане, Давид Гарсия, Иньиго Перес, Монкайола, Роберто Торрес, Брашанац (Адриан, 62), Арнаис (Рубен Гарсия, 62), Гальего (Кардона, 79).

"Атлетико": Облак, Лоди, Арьяс, Савич, Хименес, Эррера, Коке, Жоау Феликс (Томас, 69), Сауль (Феррейра Карраско, 84), Корреа (Льоренте, 63), Диего Коста (Мората, 63).

Читайте также: "Сельта" Смолова не смогла обыграть "Вальядолид", "Эйбар" и "Атлетик" не выявили победителя. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 17 июня

Главные новости дня: 17 июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов