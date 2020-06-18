"Атлетико" на выезде уничтожил "Осасуну"
В рамках 29-го тура испанской Примеры "Атлетико" на выезде разгромил "Осасуну".
На данный момент "Атлетико" идет на четвертом месте, а "Осасуна" - 11-м.
"Осасуна" - "Атлетико" 0:5
Голы: Жоау Фелиш, 27 - 0:1, Жоау Фелиш, 56 - 0:2, Льоренте, 79 - 0:3, Мората, 82 - 0:4, Карраско, 88 - 0:5
"Осасуна": Рубен Мартинес, Унаи Гарсия (Видаль, 67), Тони Лато (Эступиньян, 67), Аридане, Давид Гарсия, Иньиго Перес, Монкайола, Роберто Торрес, Брашанац (Адриан, 62), Арнаис (Рубен Гарсия, 62), Гальего (Кардона, 79).
"Атлетико": Облак, Лоди, Арьяс, Савич, Хименес, Эррера, Коке, Жоау Феликс (Томас, 69), Сауль (Феррейра Карраско, 84), Корреа (Льоренте, 63), Диего Коста (Мората, 63).
Читайте также: "Сельта" Смолова не смогла обыграть "Вальядолид", "Эйбар" и "Атлетик" не выявили победителя. | http://soccernews.ru
главное
-
"Манчестер Сити" разгромил "Арсенал" в матче АПЛ
-
"Наполи" обыграл "Ювентус" в финале Кубка Италии
-
"Ростову" грозит техническое поражение в матче против "Сочи"
-
"Боруссия" проиграла "Майнцу", "Байер" обыграл "Кельн", "РБ Лейпциг" упустил победу над "Фортуной"
-
Голкипером "Краснодара" интересуются клубы из четырех европейских стран
Лента новостей
-
Главные новости дня: 17 июня
-
Гаттузо прокомментировал победу над "Ювентусом" в финале Кубка Италии
-
"Аякс" следит за нападающим "Локомотива"
-
Гвардиола высказался о проблеме расизма
-
"Реал" нацелился на форварда "Тоттенхэма"
-
"Бавария" вышла из борьбы за Хаверца
-
"Атлетико" на выезде уничтожил "Осасуну"
-
"Ювентус" с Роналду второй год не может выиграть Кубок Италии. До его прихода клуб побеждал три года кряду
-
"Манчестер Сити" разгромил "Арсенал" в матче АПЛ
-
"Наполи" обыграл "Ювентус" в финале Кубка Италии
-
"Ростову" грозит техническое поражение в матче против "Сочи"
-
"Шальке" продлил свою безвыигрышную серию, установив клубный антирекорд
-
"Боруссия" проиграла "Майнцу", "Байер" обыграл "Кельн", "РБ Лейпциг" упустил победу над "Фортуной"
-
"Интер" заинтересован в нападающем "Торино"
-
"Рубин" отреагировал на информацию о том, что у Зуева выявили коронавирус
-
В матче "Астон Вилла" - "Шеффилд" случился судейский скандал
-
"Сельта" Смолова не смогла обыграть "Вальядолид", "Эйбар" и "Атлетик" не выявили победителя
-
Корниленко будет обучаться на лицензию Pro
-
"Астон Вилла" и "Шеффилд" сыграли вничью в первом матче после возобновления АПЛ
-
"Бавария" намерена заполучить защитника "Реала"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14